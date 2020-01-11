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Интер в шаге от покупки форварда из АПЛ

Интер в шаге от покупки форварда из АПЛ
18:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Оливье Жиру, скорее всего, таки перейдет в Интер.

Миланский «Интер» близок к приобретению нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Трансфер обойдётся чёрно-синим в € 5–6 млн, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

«Интер» согласовал с Жиру условия контракта. Договор будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Руководство миланского клуба продолжит вести переговоры с «Челси» в эти выходные. Ожидается, что стороны объявят о договорённости в ближайшее время.

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Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Соглашение 33-летнего француза с синими рассчитано до конца этого сезона. В нынешней кампании Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Серия А, АПЛ, Интер, Челси, Жиру, Новости футбола.
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