Ювелирный гол Ирбагимовича: обзор матча Кальяри - Милан (Видео)

К этом мату Милан подходил зол, ведь россонери не знал вкуса побед уже три игры подряд. Пиоли бросил в бой всех самых сильных, даже Ибрагимович вышел в стартовом составе. В первом тайме это не помогло, а вот во втором Леао и тот же Ибрагимович забили по голу и подарили Милану важную победу.