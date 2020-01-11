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Суббота, 11.01.2020

Ювелирный гол Ирбагимовича: обзор матча Кальяри - Милан (Видео)

К этом мату Милан подходил зол, ведь россонери не знал вкуса побед уже три игры подряд. Пиоли бросил в бой всех самых сильных, даже Ибрагимович вышел в стартовом составе. В первом тайме это не помогло, а вот во втором Леао и тот же Ибрагимович забили по голу и подарили Милану важную победу. 
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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