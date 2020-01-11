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Наполи на выезде уступило Лацио

Наполи на выезде уступило Лацио
21:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гол неудержимого в этом сезоне Чиро Иммобиле помог Лацио одержать важнейший триумф.

В матче 19-го тура Серии А Лацио дома минимально обыграл Наполи — 1:0.

Судьба встречи решилась в концовке матча. Невероятную ошибку допустил кипер неаполитанцев Оспина, который в своей штрафной начал обыгрывать Чиро Иммобиле.

Форвард Орлов в силовой борьбе отобрал мяч у вратаря гостей и нанес точный удар по воротам Наполи, а Ди Лоренцо лишь помог мячу быстрее оказаться в воротах.

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Лацио с 42 очками идет на третьем месте в Серии А.

Наполи опустился на десятую позицию в турнирной таблице, пропустив вперед Торино.

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Наполи, Лацио, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Лацио - Наполи.
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