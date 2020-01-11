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Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму

Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
21:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гол Фирмино в концовке первого тайма так и остался единственным.

Ливерпуль на выезде обыграл Тоттенхэм (1:0) в матче 22-го тура АПЛ.

Красные вышли вперед в концовке первого тайма. Точный удар на счету Роберто Фирмино. После перерыва командам не удалось изменить счет на табло.

Ливерпуль набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Красные увеличили отрыв от Лестера до 16 очков — Лисы сегодня проиграли Саутгемптону (1:2).

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Тоттенхэм с 30 очками идет на 8-й позиции.

В следующем туре 19 января Ливерпуль дома примет Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм 18 января на выезде сыграет против Уотфорда.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Новости футбола.
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