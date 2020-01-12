"Аталанта" отобрала очки у "Интера"

Новости спорта:"Аталанта" Малиновского и "Интер" разошлись ничьей.

Украинец заработал пенальти, но одиннадцатиметровый не реализовали.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл за «Аталанту» в матче 19-го тура чемпионата итальянской Серии А против «Интера» (1:1). Об этом сообщает Укринформ.

В гостевом матче против «Интера» Руслан Малиновский вышел на поле на 53-й минуте, заменив Сапату. На тот момент хозяева выигрывали 1:0 после гола Мартинеса. Активная игра украинца поспособствовала тому, что гости сравняли счет на 75-й минуте (Госенс).

На 88-й минуте Малиновский заработал пенальти, но удар Мюриэл парировал вратарь «Интера» Ханданович.

В этом сезоне Малиновский сыграл за «Аталанту» в 22 матчах, в его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

После 19-и туров «Аталанта» набрала 35 очков и занимает пятое место в Серии А. Лидирует в чемпионате «Интер», набравший 46 очков.