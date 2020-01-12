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Луческу отказал румынскому клубу

Луческу отказал румынскому клубу
11:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Экс-тренеру Шахтера Мирче Луческу не интересно официальное сотрудничество с бухарестским Рапидом.

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу ответил отказом на предложение руководства "Рапида" из Бухареста о получении опытным специалистом какой-либо официальной должности в клубе.

В настоящий момент 74-летний Луческу оказывает неформальную помощь главному тренеру команды Даниэлу Панку, который в бытность игроком выступал под началом Мирчи в "Бешикташе".

Однако входить в тренерский штаб Панку или же менять его на посту главного тренера Луческу отказывается, полагая, что у 42-летнего коуча и без него хорошие перспективы в работе.

Луческу отказался возглавить швейцарский клуб

Напомним, ранее Луческу прочили в швейцарский "Сьон", но он отказался и от этой работы, хотя планирует продолжить деятельность в футболе.

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ФК Рапид, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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