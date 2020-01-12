Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Футболиста арестовали после матча за избиение арбитра (Видео)

Футболиста арестовали после матча за избиение арбитра (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay

Новости спорта:Инцидент произошел после того, как рефери удалил футболиста с поля за повторное предупреждение.

Матч второго дивизиона Мальты между "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за атаки игроком второй команды Антуаном Камиллери арбитра.

Как сообщает TVM, инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки "Саннат Лайонс". Они смогли не допустить агрессии. Тем не менее, уже покидая поле, футболист набросился на ассистента главного арбитра.

По предварительной информации, Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.

Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Матч доигран не был. В воскресенье, 12 января, Камиллери должен предстать перед судом. Федерация футбола Мальты осудила действия футболиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мальта, Футбол, Видео, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
04 Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
05 Чудовищный ляп вратаря - в обзоре матча Лацио - Наполи (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь