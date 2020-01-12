Футболиста арестовали после матча за избиение арбитра (Видео)

Новости спорта:Инцидент произошел после того, как рефери удалил футболиста с поля за повторное предупреждение.

Матч второго дивизиона Мальты между "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за атаки игроком второй команды Антуаном Камиллери арбитра.

Как сообщает TVM, инцидент случился после того, как главный судья встречи удалил футболиста с поля за повторное предупреждение. Недовольный решением арбитра Камиллери остался и попытался его атаковать, но в дело вмешались игроки "Саннат Лайонс". Они смогли не допустить агрессии. Тем не менее, уже покидая поле, футболист набросился на ассистента главного арбитра.

По предварительной информации, Камиллери дважды ударил судью в лицо. После этого игрок ушёл в раздевалку в сопровождении полиции. Стадион он покинул в наручниках.

Матч доигран не был. В воскресенье, 12 января, Камиллери должен предстать перед судом. Федерация футбола Мальты осудила действия футболиста.