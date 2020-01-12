Хави заявил о готовности возглавить Барселону

Новости спорта:Хави считает, что уже набрался опыта для работы главным тренером

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави заявил, что готов возглавить "Барселону".

"Готов ли тренировать „Барселону“? Когда начал тренерскую карьеру, я был готов к работе с „Аль-Саддом“. Почему же я не могу тренировать „Барселону“? Посмотрим, что произойдёт в будущем. У меня действующий контракт. Не знаю, что произойдёт в будущем, но я готов", — приводит слова Хави El Mundo Deportivo.

Хави — воспитанник "Барселоны" и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив "Аль-Садд". Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

"Барселона", набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.