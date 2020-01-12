Лидер Манчестер Сити летом покинет команду

Новости спорта:Наставник "горожан" не планирует приобретать Давиду Силве замену.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что многолетний лидер команды Давид Силва покинет стан "горожан" в конце текущего сезона.

Интересно, что клуб не будет искать замену 34-летнему испанцу, поскольку рассчитывает на своего воспитанника Фила Фодена.

"Давид Силва уйдет в конце сезона, и мы не собираемся никого покупать на его позицию, потому что у нас есть Фил. Это именно тот парень, который заберет себе игровое времения Давида, однако не исключаю, что он будет бороться за место в старте с де Брюйне, Гюндоганом и Бернарду Силвой.

Может, в этом сезоне Фил проведет на поле больше времени, может – меньше, я не знаю. Мы верим в него. Если бы это было не так, то мы искали замену для Силвы, но у нас есть Фил", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.