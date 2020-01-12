Удинезе, добыв третью победу подряд, догнало Наполи в турнирной таблице

Новости спорта:Удинезе набрало приличный ход.

В своем заключительном матче первого круга первенства Серии А Удинезе неожиданно крупно обыграл Сассуоло.

Открыв счет в первые четверть часа игры, "зебрята" не оставили шансов гостям на камбэк, поразив их ворота еще два раза после перерыва.

Эта победа стала для Удинезе третьей подряд в Серии А, причем "бьянконери" сумели забить трижды, при том, что в предыдущих 18-ти турах отличились лишь 14 раз (худший результат в Серии А наряду с Сампдорией).

В результате Удинезе поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по набранным очкам с Наполи.

Сассуоло после третьего поражения кряду остался на 14-м месте.