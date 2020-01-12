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Удинезе, добыв третью победу подряд, догнало Наполи в турнирной таблице

Удинезе, добыв третью победу подряд, догнало Наполи в турнирной таблице
15:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Удинезе набрало приличный ход.

В своем заключительном матче первого круга первенства Серии А Удинезе неожиданно крупно обыграл Сассуоло.

Открыв счет в первые четверть часа игры, "зебрята" не оставили шансов гостям на камбэк, поразив их ворота еще два раза после перерыва.

Эта победа стала для Удинезе третьей подряд в Серии А, причем "бьянконери" сумели забить трижды, при том, что в предыдущих 18-ти турах отличились лишь 14 раз (худший результат в Серии А наряду с Сампдорией).

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В результате Удинезе поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по набранным очкам с Наполи. 

Сассуоло после третьего поражения кряду остался на 14-м месте.

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Наполи, Серия А, Удинезе, Новости футбола, Сассуоло.
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