Игрок сборной Бразилии: Мбаппе получит "Золотой мяч" быстрее, чем Неймар

Новости спорта:Фабиньо дал неутешительный прогноз для Неймара.

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе раньше станет обладателем «Золотого мяча», чем его одноклубник Неймар.

«Мбаппе получит „Золотой мяч“ раньше Неймара. Я бы хотел видеть его в „Ливерпуле“. Садио Мане также заслуживает «Золотого мяча». Он является лучшим игроком в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» станет чемпионом Англии. Это лучшая команда в мире. Мы не планируем проигрывать в этом сезоне. Клопп — лучший тренер в мире.

Я не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», но мог бы вернуться в Лигу 1 в будущем. «Реал» не выходил на меня, но я бы хотел добиться успеха с ним", — приводит слова Фабиньо Goal со ссылкой на Telefoot.