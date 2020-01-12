Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм уже зимой

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду.
По информации Sunday Mirror, руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста.
Отмечается, что новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит в Ярмоленко игрока основного состава, поэтому футболист был предложен клубам АПЛ.
В то же время, Hammers News сообщают о других намерениях Вест Хэма. Аренда Ярмоленко в другой клуб связана с возможной продажей украинца, поэтому Молотобойцы надеются на повышение трансферной стоимости игрока после его удачных выступлений в новом клубе.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.