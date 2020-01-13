"Реал" обыграл "Атлетико" и стал обладателем Суперкубка Испании

Новости спорта:Определен победитель Суперкубка Испании.

В матче за трофей «Реал» выиграл в серии пенальти «Атлетико».

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» 0:0 (серия пенальти - 4:1) в финале Суперкубка Испании, сообщает Укринформ.

Основное и дополнительное время в Джидде (Саудовская Аравия) завершилось без голов. При этом «Реал» завершал овертайм в меньшинстве - за две желтые карточки удалили Вальверде.

В серии послематчевых пенальти «Реал» бил безошибочно. Метко пробили Карвахаль, Родриго, Модрич и Серхио Рамос. А вот у «Атлетико» ошиблись Сауль и Томас. 4:1 - победа «Реала», который в одиннадцатый раз в истории выиграл Суперкубок Испании.

Напомним, в полуфиналах Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Валенсию», а «Атлетико» победило «Барселону».