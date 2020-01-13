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"Реал" обыграл "Атлетико" и стал обладателем Суперкубка Испании

"Реал" обыграл "Атлетико" и стал обладателем Суперкубка Испании
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Определен победитель Суперкубка Испании.

В матче за трофей «Реал» выиграл в серии пенальти «Атлетико».

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» 0:0 (серия пенальти - 4:1) в финале Суперкубка Испании, сообщает Укринформ.

Основное и дополнительное время в Джидде (Саудовская Аравия) завершилось без голов. При этом «Реал» завершал овертайм в меньшинстве - за две желтые карточки удалили Вальверде.

В серии послематчевых пенальти «Реал» бил безошибочно. Метко пробили Карвахаль, Родриго, Модрич и Серхио Рамос. А вот у «Атлетико» ошиблись Сауль и Томас. 4:1 - победа «Реала», который в одиннадцатый раз в истории выиграл Суперкубок Испании.

Напомним, в полуфиналах Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Валенсию», а «Атлетико» победило «Барселону».

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола, Суперкубок Испании-2020.
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