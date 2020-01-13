Кадровая чистка Тлумака: кто покинул Волынь в январе

Новости спорта:Четыре основных исполнителя покинули команду этой зимой.

Волынь на официальном сайте сообщила о расторжении контрактов сразу с шестью футболистами. Клуб покинули голкипер Ярослав Котляров, защитники Миха Горопевшек, Евгений Неплях, Назар Мельничук, полузащитник Андрей Стрыжеус и форвард Виталий Пономарь.

В первой части сезона лишь Стрыжеус и Котляров не проходили в основу Волыни — футболисты провели за лучан по одному матчу. В свою очередь, Горопевшек сыграл в составе луцкого клуба 17 матчей, забив четыре мяча. Пономарь провел 16 матчей, отметившись тремя голами, Неплях выходил в 12 встречах, а Мельничук в 11 играх сумел отличиться одним забитым мячем.

Волынь завершила первую часть сезона на втором месте с 38 очками в активе. Команда Андрея Тлумака отстает от лидера Руха лишь на одно очко.

Вторая часть сезона начнется для лучан выездным матчем в Одессе против местного Черноморца.