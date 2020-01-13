Ювентус обыграл Рому, единолично возглавив Серию А (Фото, Видео)

Новости спорта:Быстрые голы помогли команде из Турина одержать непростую победу в чемпионате Италии.

Ювентус на выезде минимально обыграл Рому в матче 19-го тура Серии А — 2:1.

Уже к 10-й минуте команда Сарри владела преимуществом в два забитых гола — отличились Демирал и Роналду, который реализовал пенальти. В первом тайме команды обменялись заменами травмированных игроков: повреждения получили автор гола Демирал и хавбек Ромы Дзаньоло.

После перерыва подопечные Фонсеки сумели отыграть один мяч — в матче был назначен второй пенальти, который успешно реализовал Перотти.

Обзор матча:

Ювентус благодаря победе набрал 48 очков и вышел на первое место в Серии А. Отрыв от Интера составляет два очка. Рома проиграла свой второй матч подряд в чемпионате и остается на пятой позиции.