Лидер сборной Италии рискует пропустить Евро-2020 (Фото, Видео)

Новости спорта:Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло получил серьезную травму в матче чемпионата Италии.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло травмировал колено в матче 19-го тура Серии А против Ювентуса (1:2). По информации laroma24.it, у итальянского хавбека диагностировали разрыв крестообразной связки.

20-летний футболист неудачно столкнулся с Адриеном Рабьо и Маттейсом Де Лигтом. Отметим, что Дзаньоло покидал поле в слезах, ведь восстановление после разрыва «крестов» составляет минимум шесть месяцев. Таким образом, участие Дзаньоло в матчах сборной Италии на Евро-2020 остается под большим вопросом.

Ужасная травма юного итальянца:

Завтра итальянца ожидает операция, после чего станет точно известно о сроках восстановления игрока.

Дзаньоло перешел в Рому из Интера летом 2018 года. В августе прошлого года Рома продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года. Согласно новому контракту, зарплата 20-летнего хавбека увеличилась до 2,5 миллиона евро за сезон.

Рома занимает пятую позицию в турнирной таблице Серии А. 16 января римляне проведт матч Кубка Италии против Пармы, а спустя три дня сразятся в чемпионате с Дженоа.