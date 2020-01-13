ПСЖ и Монако выдали сумасшедшую перестрелку в Лиге 1 (Фото, Видео)

Новости спорта:Монако и ПСЖ огненно провели матч 20-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ в домашнем матче 20-го тура Лиги 1 сыграл вничью с Монако со счетом 3:3.

Уже на 3-й минуте встречи Неймар вывел ПСЖ вперед. Монако быстро отыгрался усилиями Желсона Мартинша. На 13-й минуте монегаски и вовсе повели в счете после точного удара Виссама Бен Йеддера.

Хозяева поля сравняли счет в середине первого тайма. Автоголом отметился защитник Монако Фоде Балло-Туре. Перед перерывом Неймар вернул преимущество парижанам, реализовав пенальти.

На 70-й минуте Монако вновь отыгрался. Точный удар на счету Ислама Слимани. Больше команды голов не забивали.

Обзор матча:

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, опережая Марсель на пять очков. У парижан есть игра в запасе. Монако с 29 очками идет на 8-й позиции.