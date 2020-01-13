"Лучшая половина": Салах и Ловрен изящно троллят друг друга (Фото)

Новости спорта:Египтянин решил "немного" подкорректировать общее с Деяном фото.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах потроллил защитника Деяна Ловрена в своем Instagram.

Египетский футболист опубликовал часть общей с хорватом фотографии, подписав ее: "Лучшая половина".

Деян ответил на шутку практически мгновенно, разместив у себя весь снимок: "Да, это полная фотография, а не половина..."

Напомним, Ловрен и Салах являются близкими друзьями. Футболисты сдружились с момента появления египтянина в Ливерпуле в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Салах регулярно кормит Ловрена шоколадками, чтобы тот не нервничал.