"Лучшая половина": Салах и Ловрен изящно троллят друг друга (Фото)

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах потроллил защитника Деяна Ловрена в своем Instagram.
Египетский футболист опубликовал часть общей с хорватом фотографии, подписав ее: "Лучшая половина".
Деян ответил на шутку практически мгновенно, разместив у себя весь снимок: "Да, это полная фотография, а не половина..."
Напомним, Ловрен и Салах являются близкими друзьями. Футболисты сдружились с момента появления египтянина в Ливерпуле в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Салах регулярно кормит Ловрена шоколадками, чтобы тот не нервничал.