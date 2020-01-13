Неймар хочет выступить на Олимпиаде-2020

Новости спорта:Неймар выразил желание помочь Бразилии на Кубке Америке и Олимпиаде-2020.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что хотел бы помочь сборной Бразилии во время выступлений на Кубке Америки, а также на Олимпийских играх.

Соревнования будут проходить в плотном графике, матчи Копа Америка состоятся с 12 июня по 12 июля, а Олимпиада пройдет с 22 июля по 8 августа.

"Сыграть на обоих турнирах? Конечно, я бы хотел этого, но я знаю, что это будет сложно осуществить.

В 2016 году я хотел сыграть и на Олимпиаде, и на Кубке Америки, но Барселона тогда отказалась. Поэтому мне нужно будет обсудить этот момент с клубом, но я бы хотел помочь сборной Бразилии", - цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ недовольно поведением Неймара во время зимнего отпуска.