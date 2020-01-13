Астана расторгла контракт с Григорчуком

Новости спорта:Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Роман Григорчук покинул пост главного тренера Астаны, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с украинским наставником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За полтора года у руля Астаны Григорчук дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл Суперкубок. Под руководством украинца команда два года подряд играла в групповом раунде Лиги Европы.

В Украине Григорчук известен по работе с Черноморцем с 2010 по 2014 год. В сезоне 2013/14 тренер вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы.

После ухода из Черноморца специалист в течение трех лет возглавлял азербайджанскую Габалу.