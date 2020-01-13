Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Астана расторгла контракт с Григорчуком

Астана расторгла контракт с Григорчуком
13:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Астана

Новости спорта:Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Роман Григорчук покинул пост главного тренера Астаны, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с украинским наставником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За полтора года у руля Астаны Григорчук дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл Суперкубок. Под руководством украинца команда два года подряд играла в групповом раунде Лиги Европы.

В Украине Григорчук известен по работе с Черноморцем с 2010 по 2014 год. В сезоне 2013/14 тренер вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы.

Кто сменил Ковальца: Оболонь-Бровар представила нового тренера

После ухода из Черноморца специалист в течение трех лет возглавлял азербайджанскую Габалу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
02 Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате
03 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
04 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты
05 Нападающий Ман Сити установил рекордное достижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь