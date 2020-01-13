Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Вальверде встретился с президентом Барселоны Бартомеу

Вальверде встретился с президентом Барселоны Бартомеу
18:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник каталонцев близок к отставке, его может заменить Хави, но летом.

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде встретился с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Тренер по окончании встречи быстро покинул базу. Пока нет информации о решении Совета директоров «Барселоны».

Вальверде близок к отставке. Его может заменить Хави, но тренер «Аль-Садда» готов возглавить «Барселону» только со следующего сезона. Он говорит, что не сможет воплотить свои тренерские идеи, приняв команду прямо по ходу сезона.

В качестве возможных кандидатур называются Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Роберто Мартинес, Тьерри Анри, Габи Милито, Максимилиано Аллегри, Марсело Гальярдо и другие.

Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Не исключено, что временно, до лета, «Барселону» возглавит наставник молодежки клуба Гарсия Пимьента. А уже в межсезонье на пост коуча придет Хави.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Бартоломеу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
02 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты
03 Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате
04 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
05 Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по вольной борьбе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь