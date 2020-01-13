Металлист 1925 расстался с тремя футболистами

Новости спорта:Клуб покинули Александр Жданов, Владислав Кравченко и Сергей Петров.

Металлист 1925 принял решение прекратить сотрудничество с защитниками Александром Ждановым и Владиславом Кравченко, а также форвардом Сергеем Петров. Официальный сайт М1925 сегодня объявил о расторжении контрактов.

В текущем сезоне основным игроком основного состава был лишь Кравченко, который провел 17 матчей за харьковчан. Жданов и Петров на своем счету имеют лишь один выход на поле в первой части сезона.

Напомним, что в конце декабря Металлист 1925 объявил о подписании защитника Сергея Ченбая.

Металлист 1925 завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги. От первой позиции команда Демченко отстает на 4 очка.