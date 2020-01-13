Команда Ярмоленко потеряла опытного голкипера

Новости спорта:Вест Хэм вновь остался без опытного вратаря Лукаша Фабиански.

Вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански пропустит две недели из-за травмы бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба посредством официального Твиттера.

Напомним, что поляк получил повреждение в первом тайме проигранного матча Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед (0:1). Ранее Лукаш пропустил три месяца из-за аналогичного повреждения.

В нынешнем сезоне Фабиански принял участие только в девяти матчах во всех турнирах и суммарно пропустил 10 мячей.

В январе стало известно, что Молотобойцы согласовали с Миддлсбро переход вратаря Даррена Рэндолфа.

На данный момент подопечные Мойеса занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре Вест Хэм 18 января примет Эвертон.