Команда Ярмоленко потеряла опытного голкипера

Вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански пропустит две недели из-за травмы бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба посредством официального Твиттера.
Напомним, что поляк получил повреждение в первом тайме проигранного матча Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед (0:1). Ранее Лукаш пропустил три месяца из-за аналогичного повреждения.
В нынешнем сезоне Фабиански принял участие только в девяти матчах во всех турнирах и суммарно пропустил 10 мячей.
В январе стало известно, что Молотобойцы согласовали с Миддлсбро переход вратаря Даррена Рэндолфа.
На данный момент подопечные Мойеса занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре Вест Хэм 18 января примет Эвертон.