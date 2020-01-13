Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Сборная Украины по гандболу уступила Австрии на Евро-2020
Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны

Команда Ярмоленко потеряла опытного голкипера

Команда Ярмоленко потеряла опытного голкипера
21:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вест Хэм вновь остался без опытного вратаря Лукаша Фабиански.

Вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански пропустит две недели из-за травмы бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба посредством официального Твиттера.

Напомним, что поляк получил повреждение в первом тайме проигранного матча Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед (0:1). Ранее Лукаш пропустил три месяца из-за аналогичного повреждения.

В нынешнем сезоне Фабиански принял участие только в девяти матчах во всех турнирах и суммарно пропустил 10 мячей.

В январе стало известно, что Молотобойцы согласовали с Миддлсбро переход вратаря Даррена Рэндолфа.

Не стало известного украинского спортивного журналиста

На данный момент подопечные Мойеса занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре Вест Хэм 18 января примет Эвертон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Лукаш Фабиански.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
02 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе: претенденты
03 Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по вольной борьбе (Видео)
04 Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате
05 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь