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Моуриньо прокомментировал уход Эриксена

Моуриньо прокомментировал уход Эриксена
22:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Датчанин примет участие в завтрашней игре против Миддлсбро.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал возможный переход полузащитника своей команды Кристиана Эриксена в Интер. По словам португальца, в данный момент Эриксен является игроком Тоттенхэма и будет участвовать в следующих матчах команды.

«Сейчас Эриксен демонстрирует не лучший футбол. Я понимаю причину, почему он так играет. Я не критикую его — в такой ситуации нормальное явление, что он показывает не самую яркую игру».

«У него были хорошие матчи. Он провел великолепные встречи с Олимпиакосом и Норвичем. Завтра он сыграет с Миддлсбро. Потом у нас будет матч в субботу. Больше я не могу ничего сказать по этому поводу», — цитирует слова Моуриньо ВВС.

Напомним, что на днях полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен согласовал личный контракт с Интером. Сообщается, что датчанин подпишет соглашение с нерадзурри до 2024 года.

Отмечается, что теперь обеим сторонам предстоит обсуждение суммы трансфера. В Тоттенхэме намерены выручить за футболиста 20 миллионов евро. В свою очередь, Интер планирует снизить цену за Эриксена, так как контракт игрока со Шпорами истекает через полгода.

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Напомним, что Эриксен окончательно отказался от продления соглашения с Тоттенхэмом, хотя датчанину предлагали 9 миллионов в год зарплаты без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что подписать Эриксена бесплатно следующим летом планируют также представители Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 23 матча за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Интер в данный момент занимает второе место в Серии А. Отставание от Ювентуса составляет два очка.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, Жозе Моуриньо, Чемпионат Англии.
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