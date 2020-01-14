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Рома контактирует с Шахтером по трансферу бразильца

Рома контактирует с Шахтером по трансферу бразильца
10:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Паулу Фонсека заинтересован в переезде в Рим Маркоса Антонио.

Травма 20-летнего хавбека Николо Дзаньоло в недавнем матче против «Ювентуса» (1:2), вынудила руководство «Ромы» обернуть взоры на трансферный рынок в поисках усиления для команды на вторую часть сезона.

Одним из кандидатов на то, чтобы перебраться в стан «волков» является молодой хавбек «Шахтера» Маркос Антонио, которого главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека просил боссов подписать еще минувшим летом.

Отмечается, что «Рома» находится в контакте с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека, но подробности общения клубов остаются неизвестными.

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Маркос Антонио перешел в «Шахтер» в феврале минувшего года. В нынешнем сезоне провел лишь 645 минут в 15 матчах за «горняков» во всех турнирах, отличившись 1 голом.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Маркос Антонио, Николо Дзаньоло.
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