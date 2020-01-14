Реал заработал больше всех в Суперкубке Испании

Новости спорта:«Реал» заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем остальные клубы вместе взятые.

Стали известны суммы призовых, полученных участниками минувшего розыгрыша Суперкубка Испании по итогам турнира.

Как сообщает AS, больше всех заработал мадридский «Реал», ставший победителем соревнований. С учётом € 6 млн, выплаченных «сливочным» за участие, клуб суммарно получил € 12 млн, что превышает общую выплату остальным участникам. При этом каждый футболист «Королевского клуба» получил за завоёванный трофей по € 150 тыс. призовых.

На втором месте по заработку по итогам Суперкубка Испании расположилась «Барселона», получившая, как и «Реал», € 6 млн за участие. «Атлетико» были выплачены € 4 млн, «Валенсии» – € 1,7 млн.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» победил «Валенсию», а «Атлетико» – «Барселону». В решающем матче «сливочные» одолели «матрасников» в серии пенальти.