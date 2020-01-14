Санжар: В Карпатах довольно внушительные задолженности перед игроками

Новости спорта:Ранее сообщалось о задолженности за два с половиной месяца.

Главный тренер Карпат Роман Санжар в комментарии порталу Zbirna.com рассказал о кадровой ситуации во львовском клубе.

По словам наставника, из-за долгов перед футболистами львовскому клубу сложнее формировать состав на вторую часть сезона.

— Уже известно, кто будет соперником Карпат в контрольных матчах?

— Сыграем шесть-семь спаррингов, в частности, с братиславским Слованом. Хотя, если откровенно, то меня больше волнует не то, с кем придется в Турции выяснять отношения, а кто будет защищать цвета Карпат.

— Вы намекаете на то, что Карпатам угрожает трансферный бан из-за долгов испанской Севилье за колумбийца Хорхе Карраскаля?

— Нет, как мне известно, вопрос о переходе Карраскаля в Ривер Плейт уже решен, и Севилья свое получит, поэтому о каком-то запрете на переходы не может быть и речи. Беспокоит другое: в Карпатах довольно внушительные задолженности перед игроками, и это очень осложняет селекционную работу.

Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы? Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство, во многом от этого будет зависеть будущее Карпат.

— Прокомментируйте информацию, появившуюся в СМИ, что Карпаты покинут Роман Пидкивка, Фране Войкович и Франциско Ди Франко.

— Поскольку перед этими футболистами имеются задолженности, то все они пока остаются игроками Карпат. Хотя я в курсе, что к Ди Франко проявляет интерес Днепр-1. Надеюсь, что определенность в кадровом вопросе появится уже на этой неделе.

В декабре появилась информация, что Карпаты должны игрокам зарплату за два с половиной месяца.

Подопечные Санжара готовятся к первому тренировочному сбору в Турции, который стартует 15 января.

На зимний перерыв в Премьер-лиге львовяне ушли на последнем месте в турнирной таблице.