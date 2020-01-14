Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Санжар: В Карпатах довольно внушительные задолженности перед игроками

Санжар: В Карпатах довольно внушительные задолженности перед игроками
12:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Ранее сообщалось о задолженности за два с половиной месяца.

Главный тренер Карпат Роман Санжар в комментарии порталу Zbirna.com рассказал о кадровой ситуации во львовском клубе.

По словам наставника, из-за долгов перед футболистами львовскому клубу сложнее формировать состав на вторую часть сезона.

— Уже известно, кто будет соперником Карпат в контрольных матчах?

— Сыграем шесть-семь спаррингов, в частности, с братиславским Слованом. Хотя, если откровенно, то меня больше волнует не то, с кем придется в Турции выяснять отношения, а кто будет защищать цвета Карпат.

— Вы намекаете на то, что Карпатам угрожает трансферный бан из-за долгов испанской Севилье за колумбийца Хорхе Карраскаля?

— Нет, как мне известно, вопрос о переходе Карраскаля в Ривер Плейт уже решен, и Севилья свое получит, поэтому о каком-то запрете на переходы не может быть и речи. Беспокоит другое: в Карпатах довольно внушительные задолженности перед игроками, и это очень осложняет селекционную работу.

Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы? Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство, во многом от этого будет зависеть будущее Карпат.

— Прокомментируйте информацию, появившуюся в СМИ, что Карпаты покинут Роман Пидкивка, Фране Войкович и Франциско Ди Франко.

— Поскольку перед этими футболистами имеются задолженности, то все они пока остаются игроками Карпат. Хотя я в курсе, что к Ди Франко проявляет интерес Днепр-1. Надеюсь, что определенность в кадровом вопросе появится уже на этой неделе.

ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко

В декабре появилась информация, что Карпаты должны игрокам зарплату за два с половиной месяца.

Подопечные Санжара готовятся к первому тренировочному сбору в Турции, который стартует 15 января.

На зимний перерыв в Премьер-лиге львовяне ушли на последнем месте в турнирной таблице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Роман Санжар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван новый главный тренер Барселоны
02 Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
03 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
04 СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
05 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь