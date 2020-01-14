"Я получил опыт": Вальверде трогательно попрощался с Барселоной

Новости спорта:Эрнесто Вальверде поблагодарил клуб за возможность руководить командой.

Бывший тренер Барселоны Эрнесто Вальверде покинул команду во вторник, 14 января.

Наставник обратился к команде в письме, попрощавшись с игроками и поблагодарив руководство. Вальверде также пожелал удачи новому тренеру.

"Мой этап в Барселоне подошел к концу. Это были два с половиной очень напряженных сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, но были и трудные времена. Я получил опыт и стал преданным этому клубу.

Благодарю президента Хосепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную возможность руководить этой командой. Благодарю игроков за их работу и усилия, благодаря которым мы завоевали четыре трофея. Желаю вам успеха, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену", - цитирует письмо Вальверде El Mundo Deportivo.