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Атлетико нашел альтернативу Кавани

Атлетико нашел альтернативу Кавани
16:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Арсенала Александр Ляказетт может стать игроком Атлетико.

Французский форвард Арсенала Александр Ляказетт может стать игроком Атлетико, если Матрасникам не удастся подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Marca.

У Кавани летом заканчивается контракт с парижанами и он может уйти из команды бесплатно, но даже не смотря на это в стане ПСЖ не хотят расставаться с уругвайцем этой зимой.

По информации издания, Атлетико может рассмотреть вариант с включением в сделку по Ляказетту с Арсеналом французского полузащитника Тома Лемара.

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В нынешнем сезоне Кавани проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди. На счету 32-летнего уругвайца 12 матчей за ПСЖ, 5 голов и 1 ассист.

Александр Ляказетт в нышнем сезоне 6 голов за Арсенал в 19-ти поединках во всех турнирах. Также на его счету 2 ассиста.

Атлетико находится на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, а Арсенал занимает 10 строчку в АПЛ.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости футбола, Александр Ляказетт.
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