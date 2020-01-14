Атлетико нашел альтернативу Кавани

Новости спорта:Форвард Арсенала Александр Ляказетт может стать игроком Атлетико.

Французский форвард Арсенала Александр Ляказетт может стать игроком Атлетико, если Матрасникам не удастся подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Marca.

У Кавани летом заканчивается контракт с парижанами и он может уйти из команды бесплатно, но даже не смотря на это в стане ПСЖ не хотят расставаться с уругвайцем этой зимой.

По информации издания, Атлетико может рассмотреть вариант с включением в сделку по Ляказетту с Арсеналом французского полузащитника Тома Лемара.

В нынешнем сезоне Кавани проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди. На счету 32-летнего уругвайца 12 матчей за ПСЖ, 5 голов и 1 ассист.

Александр Ляказетт в нышнем сезоне 6 голов за Арсенал в 19-ти поединках во всех турнирах. Также на его счету 2 ассиста.

Атлетико находится на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, а Арсенал занимает 10 строчку в АПЛ.