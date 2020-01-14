Барселона, Реал и другие узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступают четыре команды, игравшие в Суперкубке Испании — Реал, Атлетико, Барселона и Валенсия.
Барселона в 1/16 финала сыграет с Ибицей, Реал — с Унионистас, Атлетико — с Культураль Леонесой. Действующий обладатель Кубка Испании Валенсия встретится с Логроньесом.
Вальядолид Андрея Лунина сыграет против Тенерифе. Напомним, что украинский вратарь стал героем серии послематчевых пенальти в поединке 1/32 финала против Марбельи (1:1, 4:1 по пен.). Лунин может покинуть команду уже в январе.
Леганес Василия Кравца встретится с Эбро. Отметим, что украинец попросил руководство Огурцов об уходе из-за отсутствия игровой практики.
Базовая дата матчей 1/16 финала — 22 января.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании:
Ибица Эйвисса (Сегунда Б) – Барселона
Логроньес (Сегунда Б) – Валенсия
Культураль Леонеса (Сегунда Б) – Атлетико
Унионистас (Сегунда Б) – Реал Мадрид
Эбро (Сегунда Б) – Леганес
Бадахос (Сегунда Б) – Эйбар
Бадалона (Сегунда Б) – Гранада
Рекреативо (Сегунда Б) – Осасуна
Райо Вальекано (Сегунда) – Бетис
Мирандес (Сегунда) – Сельта
Тенерифе (Сегунда) – Вальядолид
Жирона (Сегунда) – Вильярреал
Эльче (Сегунда) – Атлетик Бильбао
Сарагоса (Сегунда) – Мальорка
Севилья – Леванте
Реал Сосьедад – Эспаньол