Барселона, Реал и другие узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании

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Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступают четыре команды, игравшие в Суперкубке Испании — Реал, Атлетико, Барселона и Валенсия.

Барселона в 1/16 финала сыграет с Ибицей, Реал — с Унионистас, Атлетико — с Культураль Леонесой. Действующий обладатель Кубка Испании Валенсия встретится с Логроньесом.

Вальядолид Андрея Лунина сыграет против Тенерифе. Напомним, что украинский вратарь стал героем серии послематчевых пенальти в поединке 1/32 финала против Марбельи (1:1, 4:1 по пен.). Лунин может покинуть команду уже в январе.

Леганес Василия Кравца встретится с Эбро. Отметим, что украинец попросил руководство Огурцов об уходе из-за отсутствия игровой практики.

Базовая дата матчей 1/16 финала — 22 января.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании:

Ибица Эйвисса (Сегунда Б) – Барселона

Логроньес (Сегунда Б) – Валенсия

Культураль Леонеса (Сегунда Б) – Атлетико

Унионистас (Сегунда Б) – Реал Мадрид

Эбро (Сегунда Б) – Леганес

Бадахос (Сегунда Б) – Эйбар

Бадалона (Сегунда Б) – Гранада

Рекреативо (Сегунда Б) – Осасуна

Райо Вальекано (Сегунда) – Бетис

Мирандес (Сегунда) – Сельта

Тенерифе (Сегунда) – Вальядолид

Жирона (Сегунда) – Вильярреал

Эльче (Сегунда) – Атлетик Бильбао

Сарагоса (Сегунда) – Мальорка

Севилья – Леванте

Реал Сосьедад – Эспаньол