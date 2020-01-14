Овьедо идет на жертвы ради Лунина

Новости спорта:Овьедо в ближайшее время продаст нападающего Хоселу в Тенерифе.

По информации elcomercio.es, Овьедо в ближайшее время продаст нападающего Хоселу в Тенерифе, что даст возможность клубу арендовать Андрея Лунина у Реала.

Ранее Овьедо не мог подписать украинского вратаря из-за отсутствия разрешения на регистрацию новых игроков в зимнее трансферное окно. Для решения этой проблемы Синим необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что Овьедо намерен арендовать Лунина как можно скорее. Дебютировать в составе новой команды украинец может в четверг — в матче против Альмерии, которая также проявляет к нему интерес.

Первую половину сезона Лунин отыграл в Вальядолиде, но за полгода провел за бело-фиолетовых всего два матча в Кубке Испании.