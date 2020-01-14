Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде

Новости спорта:Бартомеу высказался о бывшем наставнике каталонцев.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал отставку главного тренера Эрнесто Вальверде.

"Могу сказать, что я всегда доверял Эрнесто. Клуб был доволен его работой. Замена тренера - это реакция на разочаровывающую динамику первой команды, несмотря на хорошие результаты.

Мы обсудили ситуацию с Вальверде, он не новичок. Решили, что команде нужен новый толчок со сменой тренера, новое видение. Благодарю Эрнесто за его прощальное письмо. У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше. Эрнесто не заслуживает ничего, кроме уважения", - приводит слова Бартомеу пресс-служба каталонцев.

Напомним, Вальверде стал первым за 17 лет наставником, которого уволили по ходу сезона.