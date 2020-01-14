Серый кардинал: кто признан лучшим футболистом сборной Англии в 2019 году

Новости спорта:Джордан Хендерсон признан лучшим игроком 2019 года в составе сборной Англии.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим игроком 2019 года в составе сборной Англии, сообщает официальный сайт клуба.

В борьбе за почетный приз 32-летний Хендерсон обошел нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга и форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

В 2019 году Хендерсон провел семь матчей за национальную команду, отметившись одним голом. Полузащитник помог сборной Англии выйти в финальную часть Евро-2020 и занять третье место в Лиге наций.

Всего Хендерсон сыграл 55 матчей за сборную Англии. Хавбек дебютировал за Трех львов в 2010 году в товарищеском поединке против Франции (1:2).

На Евро-2020 Англия сыграет в одной группе с Чехией и Хорватией. Еще один соперник англичан определится в плей-офф.