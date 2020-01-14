Хирн намерен организовать бой Уайт - Руис

Новости спорта:Поединок американца и британца может состояться в конце марта или в начале апреля.

Промоутер Эдди Хирн планирует организовать бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом (33-2, 22 КО) и Диллианом Уайтом (26-1, 19 КО).

По информации инсайдера Майка Коппинджера, поединок американца и британца может состояться в конце марта или в начале апреля в Великобритании.

В своем последнем бою Руис единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), уступив британцу завоеванные прошлым летом чемпионские пояса.

В свою очередь, Уайт по очкам победил Мариуша Ваха в десятираундовом поединке (35-6, 19 KO).