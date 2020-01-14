Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Хирн намерен организовать бой Уайт - Руис

Хирн намерен организовать бой Уайт - Руис
21:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Поединок американца и британца может состояться в конце марта или в начале апреля.

Промоутер Эдди Хирн планирует организовать бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом (33-2, 22 КО) и Диллианом Уайтом (26-1, 19 КО).

По информации инсайдера Майка Коппинджера, поединок американца и британца может состояться в конце марта или в начале апреля в Великобритании.

В своем последнем бою Руис единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), уступив британцу завоеванные прошлым летом чемпионские пояса.

Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)

В свою очередь, Уайт по очкам победил Мариуша Ваха в десятираундовом поединке (35-6, 19 KO).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданно: появился еще один претендент на Лунина
02 Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
05 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь