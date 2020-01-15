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Среда, 15.01.2020
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Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)

Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Каталонцы приступили к работе под руководством нового главного тренера.

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен провел первую тренировку во главе команды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Занятия состоялись утром 14 января. Сетьен пообщался с рядом игроков "сине-гранатовых", после чего направился на поле для тренировок.

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Напомним, 51-летний тренер возглавил Барселону после того, как клуб уволил испанского специалиста Эрнесто Вальверде.

Ранее президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, почему уволил Вальверде.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Кике Сетьен.
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