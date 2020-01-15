Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)

Новости спорта:Каталонцы приступили к работе под руководством нового главного тренера.

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен провел первую тренировку во главе команды. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Занятия состоялись утром 14 января. Сетьен пообщался с рядом игроков "сине-гранатовых", после чего направился на поле для тренировок.

@QSetien ya conoce a los jugadores del Barça pic.twitter.com/OW0A2EfmNK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020

Напомним, 51-летний тренер возглавил Барселону после того, как клуб уволил испанского специалиста Эрнесто Вальверде.

Ранее президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, почему уволил Вальверде.