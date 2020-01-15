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Среда, 15.01.2020
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Жиру перейдет в Интер в ближайшее время

Жиру перейдет в Интер в ближайшее время
08:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Оливье Жиру вскоре пройдет медосмотр в Интере.

Французский нападающий Челси Оливье Жиру вскоре пройдет медосмотр в Интере перед переходом в миланский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Лондонский клуб согласился отпустить 33-летнего форварда за 4,5 миллиона евро + 1 миллион евро в качестве бонуса.

Ранее сообщалось, что француз подпишет контракт на 2,5 года и вновь воссоединится с бывшим тренером Челси Антонио Конте.

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру не может похвастаться большим количеством игровой практики. На счету форварда лишь 7 матчей за Синих при одном забитом мяче.

Интер занимает второе место в турнирной таблице Серии А, а Челси находится на 4-й позиции АПЛ.

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ФК Интер (Милан), ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру.
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