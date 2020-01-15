Манчестер Юнайтед отменил сбор в Катаре: названа причина

Новости спорта:Манчестер Юнайтед решили отказаться от запланированного заранее сбора в Катаре.

Представители Манчестер Юнайтед решили отказаться от запланированного заранее сбора в Катаре, который должен был пройти в феврале.

«Есть вещь, которая волнует меня больше, чем футбол. Мы планировали отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не будет. Игроки получат несколько выходных и мы останемся в Европе», — цитирует тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера The Guardian.

У манкунианцев будет перерыв в матчах с 1-го по 17-е февраля, во время которого команда Сульшера планировала отправиться на Ближний Восток, но все же отказалась от этой идеи.

В то же время, для игроков МЮ нет личных запретов насчет направлений во время своих личных выходных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после конфликта Ирана и США. Американцы ракетным ударом по Ираку убили иранского генерала Касема Сулеймани, на что Иран ответил ударом по военной базе США в Ираке.

После эскалации конфликта в Тегеране был сбит украинский самолет МАУ, который летел в Киев. Иран признался, что причиной этому стала их ракета.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 34 очка после 22-х туров. В следующей игре команда Сульшера сыграет сегодня против Вулверхэмптона в рамках Кубка Англии.