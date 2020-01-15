Президент Гента: Мы не будем никого продавать этой зимой

Новости спорта:Яремчук, Безус и Пластун останутся в бельгийском клубе.

Президент бельгийского Гента Иван де Витте заявил, что клуб не собирается продавать игроков в зимнее трансферное окно.

"Нам не нужны деньги. Нельзя постоянно продавать футболистов и при этом рассчитывать на какие-то трофеи. Нам нужны все лучшие игроки, поэтому мы не будем никого продавать в январе.

Но это не все. Летом мы также не хотим никого отпускать", - приводит слова де Витте Voetbal International.

Напомним, в составе Гента выступают три украинца: защитник Игорь Пластун, хавбек Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Ранее главный тренер "буволов" Йенс Торуп рассказал, что руководство клуба обеспокоено интересом других команд к Яремчуку.