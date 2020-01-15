Анчелотти: Гудисон Парк уже стал моим домом

Новости спорта:Карло Анчелотти назвал причины, по которым он решился вернуть в АПЛ.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти назвал причины, по которым он решился вернуть в АПЛ. Коуч Ирисок рассказал, что благодарен болельщикам за теплый прием и доверие.

«Я благодарен фанатам, которые продолжают поддерживать меня и команду ровно так же, как и в первый раз, когда я вышел на Гудисон Парк. Работа в Эвертоне — новый опыт для меня, у Эвертона прекрасная история и замечательные традиции».

«Мне не нужно было много времени на раздумия после приглашения в стан Ирисок. Здесь я нашел очень много всего — страсть болельщиков, невероятный тренировочный комплекс, большие амбиции. Мы работаем в едином ключе», — цитирует слова Анчелотти официальный сайт Эвертона.

«Гудисон Парк? Это наш дом. У нас превосходная связь с болельщиками. Соперники должны ощущать всю сложность приезда к нам».

Напомним, что итальянский тренер Карло Анчелотти на прошлой неделе был назначен новым наставником Эвертона. 60-летний тренер подписал контракт до 2024 года.

Под руководством Анчелотти Эвертон добыл три победы в четырех матчах АПЛ, обыграв Брайтон, Ньюкасл и Бернли.

Эвертон находится на 11-м месте турнирной таблицы АПЛ с 28 очками в активе. В субботу Ириски сыграют против Вест Хэма в рамках 23-го тура чемпионата Англии.