Распродажа: кто еще покинет Милан зимой

Новости спорта:Полузащитник Милана Лукас Билья интересен Сельте.

Полузащитник Милана Лукас Билья интересен Сельте. По информации As, клуб из Виго намерен подписан опытного аргентинца уже в январе.

Отмечается, что главный тренер Кельтов Оскар Гарсия лично заинтересован в переходе Бильи. Конкуренцию Сельта ведет с представителями АПЛ — Норвичем и Ньюкаслом.

В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник провел в составе россонери лишь семь матчей во всех турнирах.

Напомним, что Лукас Билья стал одним из многочисленных новичков россонери летом 2017 года. 33-летний аргентинец перешел в Милан из Лацио за 17 миллионов евро. За Орлов Билья играл с 2013 года, перебравшись из Андерлехта.

Отметим, что Милан в январе активно работает на трансферном рынке. Россонери подписали до конца сезона Златана Ибрагимович, который вернулся на Сан-Сиро спустя 7,5 лет. Также Милан на днях арендовал защитника Симона Кьяера и Асмира Беговича.

В свою очередь, итальянский клуб расстался с голкипером Пепе Рейной, центрбеком Маттиа Кальдарой и вингером Фабио Борини.

Подопечные Стефано Пиоли на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице Серии А. Сельта в Ла Лиге идет на спасительном 17 месте — от зоны вылета Кельтов отделяет одно очко.