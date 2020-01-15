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Среда, 15.01.2020
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Тоттенхэм значительно ослабил соперника Шахтера в Лиге Европы

Тоттенхэм значительно ослабил соперника Шахтера в Лиге Европы
11:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тоттенхэм арендовал хавбека Бенфики Жедсона Фернандеша.

Тоттенхэм арендовал хавбека Бенфика Жедсона Фернандеша. Полузащитник проведет в Лондоне 18 месяцев, сообщает официальный сайт Шпор.

Фернандеш в Тоттенхэме взял себе 30 номер. Отметим, что у лондонцев будет право выкупа португальца. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 56 миллионов фунтов.

Ранее арендовать игрока хотели представители Челси, а также и другие представители АПЛ — Манчестер Юнайтед с Вест Хэмом.

Португалец в нынешнем сезоне сыграл в 13-ти матчах во всех турнирах за лиссабонский клуб, сделав одну результативную передачу.

Тоттенхэм на данный момент находится на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 30 очков после 22 туров.

Напомним, что Бенфика — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.

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ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Жедсон Фернандеш.
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