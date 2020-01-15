Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду

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Также в списке блюд два варианта ланча: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Тостами из авокадо и свежими фруктами сегодня никого не удивить, но рыба-меч?! Крайне необычно… Известно, что португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и, естественно, низкого содержания жира.