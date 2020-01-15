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Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду

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Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
11:44 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Все в курсе, что именно физическая форма португальского форварда туринского "Ювентуса" позволяет ему оставаться на высоком уровне и по сей день.

  • 1

    Издание The Sun опубликовало меню Роналду и поделилось особенностями его моциона. 

    На завтрак Криштиану предпочитает сыр с ветчиной и йогурт с низким содержанием жира.

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    Также в списке блюд два варианта ланча: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Тостами из авокадо и свежими фруктами сегодня никого не удивить, но рыба-меч?! Крайне необычно… Известно, что португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и, естественно, низкого содержания жира.

  • 3

    Дисциплина у Роналду не только в питании: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия позволяют 34-летнему футболисту регулярно расстраивать голкиперов (в текущем сезоне у Криша 16 голов в 23 матчах).

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Реал Мадрид.
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