Клинсманн не поможет Герте в матче с Баварией

Новости спорта:Юрген Клинсманн столкнулся с проблемами по поводу собственной тренерской лицензии.

Главный тренер Герты Юрген Клинсманн столкнулся с проблемами по поводу собственной тренерской лицензии, сообщает Bild.

По информации издания, экс-тренер сборной Германии может пропустить следующий матч берлинцев против Баварии из-за окончания его лицензии. Он не успел вовремя подать все необходимые для этого документы.

Клинсманну и Герте угрожает штраф, ведь тренерскую лицензию нужно обновлять раз три годы, проходя 20-часовые курсы.

55-летний немец возглавил столичный клуб в конце ноября после увольнения бывшего наставника Анте Човича. Ранее Клинсманн возглавлял национальную сборные Германии и США, а также Баварию.

Герта находится на 12-м месте турнирной таблицы Бундеслиги. Игра с мюнхенцами состоится 19 января.