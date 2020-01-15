"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании

Новости спорта:Андрей Лунин на правах аренды перешел в Овьедо.

Украинский вратарь Андрей Лунин на правах аренды перешел в Овьедо. Соглашение украинца будет действовать до 30 июня 2020 года, сообщает официальный твиттер клуба.

Дебютировать в составе новой команды украинец может уже в четверг в матче против Альмерии.

В нынешнем сезоне на счету Лунина лишь два матча за Вальядолид, которые он провел в Кубке Испании.

Ранее в услугах украинского вратаря был заинтересован еще один представитель Сегунды Альмерия, а также клуб УПЛ — Днепр-1. Кроме того, Sport Arena отмечала, что украинец перейдет именно в Овьедо, так как на встрече отца Лунина с руководством клуба было заверено об полноценной игровой практике для футболиста.

В прошлом сезоне голкипер сборной Украины выступал на правах аренды за Леганес, сыграв в семи матчах во всех турнирах.

Овьедо на данный момент находится на 17-м месте в турнирной таблице Сегунды.