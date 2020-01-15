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Мариуполь арендовал защитника Шахтера

Мариуполь арендовал защитника Шахтера
16:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футболист Горняков будет выступать за команду Бабича до конца сезона.

Защитник Шахтера Даниил Сагуткин на правах аренды до конца нынешнего сезона присоединился к Мариуполю, сообщает официальный сайт Азовцев.

Игрок уже сейчас находится в расположении Мариуполя и вчера вместе с новой командой проводил подготовку к возобновлению сезона.

Прошлым летом 23-летний футболист перешел на правах аренды в Енисей, однако за полгода сыграл всего в двух матчах во втором дивизионе чемпионата России. В сезоне 2018/19 Сагуткин выступал за киевский Арсенал, отыграв 18 матчей в составе Канониров.

Вчера Мариуполь арендовал другого игрока Шахтера — полузащитника Артема Дудика. В то же время, защитник Игорь Кирюханцев и полузащитник Владислав Вакула вернулись в расположение Горняков.

Завтра Мариуполь отправится на сбор в Турцию, где у команды Александра Бабича запланированы три спарринга. На зимний перерыв Азовцы ушли на шестом месте в чемпионате Украины.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Даниил Сагуткин.
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