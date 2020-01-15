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22 модели и ни одной жены: игроки МС закатили вечеринку

22 модели и ни одной жены: игроки МС закатили вечеринку
18:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Специально на вечеринку футболистов Манчестер Сити из Милана прибыли 22 модели.

Игроки "Манчестер Сити" организовали вечеринку, на которой присутствовали 22 модели из Италии, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, после матча 22-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой", который состоялся 12 января, футболисты "горожан" устроили вечеринку.

Специально на неё из Милана прибыли 22 модели. Они остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf. Позже на автобусе они отправились на вечеринку, на которой не присутствовали жёны футболистов. Согласно предварительной информации, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия, однако остаётся неизвестным, был ли он в курсе, что на нём будут присутствовать модели.

МС без Зинченко не испытал проблем с Астон Виллой

Матч с "Астон Виллой" завершился со счётом 6:1 в пользу "Манчестер Сити".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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