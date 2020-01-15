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Среда, 15.01.2020
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Есть еще порох в пороховницах: Тотти забил гол в стиле Роберто Карлоса (Видео)

Есть еще порох в пороховницах: Тотти забил гол в стиле Роберто Карлоса (Видео)
20:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Итальянский форвард забил как в лучшие времена.

Легенда римской Ромы и сборной Италии форвард Франческо Тотти удивил зрителей и партнеров по любительской команде.

Хоть итальянец находится не в лучших физических кондициях, его удар в стиле Роберто Карлоса был восхитительным.

Стоит отметить, что Тотти принял решение завершить карьеру в 2017 году. В том же году Тотти был назначен на пост технического директора "волков", но в 2019, после конфликта с руководством, покинул данный пост.

 
 
 
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@francescototti has still got it @xcrossroma

Публикация от 433 (@433)

Тотти рассказал о минусах нынешних футболистов

Напомним, ранее Тотти заявил, что не вернется в Рому ни на какую должность.

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ФК Рома, Футбол, Франческо Тотти, Гол, Новости футбола.
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