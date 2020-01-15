Есть еще порох в пороховницах: Тотти забил гол в стиле Роберто Карлоса (Видео)

Легенда римской Ромы и сборной Италии форвард Франческо Тотти удивил зрителей и партнеров по любительской команде.
Хоть итальянец находится не в лучших физических кондициях, его удар в стиле Роберто Карлоса был восхитительным.
Стоит отметить, что Тотти принял решение завершить карьеру в 2017 году. В том же году Тотти был назначен на пост технического директора "волков", но в 2019, после конфликта с руководством, покинул данный пост.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее Тотти заявил, что не вернется в Рому ни на какую должность.