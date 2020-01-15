Скачать
Среда, 15.01.2020
Шахтер на первом сборе в Турции проведет 3 матча: расписание игр
Шахтер на первом сборе в Турции проведет 3 матча: расписание игр
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)
Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)

Прямо в девятку от Кастильехо: видео голов и обзор матча Кубка Италии Милан - СПАЛ

Прямо в девятку от Кастильехо: видео голов и обзор матча Кубка Италии Милан - СПАЛ
22:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Милан разгромил СПАЛ в матче 1/8 финала национального кубка.

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Милан" принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек. В конце первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Самуэль Кастильехо упрочил преимущество хозяев в счёте. Защитник "Милана" Тео Бернар Франсуа установил итоговый счёт встречи, забив третий гол на 66-й минуте. Форвард "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку команды на этот матч, однако на поле не появился.

Видеообзор матча:

Встречали как вождя: Лунин провел первую тренировку в Овьедо (Видео)

Таким образом, "Милан" вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а СПАЛ завершил выступление в турнире. Соперником миланского клуба в четвертьфинале будет "Торино", ранее обыгравший "Дженоа" в 1/8 финала турнира со счётом 2:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Кубок Италии, Новости футбола, ФК СПАЛ, Милан - СПАЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 "Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
03 Встречали как вождя: Лунин провел первую тренировку в Овьедо (Видео)
04 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
05 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь