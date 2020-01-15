Прямо в девятку от Кастильехо: видео голов и обзор матча Кубка Италии Милан - СПАЛ

Новости спорта:Милан разгромил СПАЛ в матче 1/8 финала национального кубка.

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Милан" принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек. В конце первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Самуэль Кастильехо упрочил преимущество хозяев в счёте. Защитник "Милана" Тео Бернар Франсуа установил итоговый счёт встречи, забив третий гол на 66-й минуте. Форвард "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку команды на этот матч, однако на поле не появился.

Видеообзор матча:

Таким образом, "Милан" вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а СПАЛ завершил выступление в турнире. Соперником миланского клуба в четвертьфинале будет "Торино", ранее обыгравший "Дженоа" в 1/8 финала турнира со счётом 2:1.