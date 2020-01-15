Защитник Барселоны перешел в Шальке

Официальный сайт Шальке объявил о переходе в свой клуб Жан-Клера Тодибо из Барселоны.
Французский центральный защитник перебрался в Гельзенкирхен на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Футболист получил в Шальке 21-й номер.
Ankunft
Medizincheck
Vertragsunterschrift
Der Weg von @jctodibo zum Schalke-Profi - jetzt auf @YouTube #S04 | | #WirLebenDich
— FC Schalke 04 (@s04) January 15, 2020
После открытия январского трансферного окна сообщалось, что Тодибо станет футболистом Милана, но борьбу за игрока выиграл немецкий клуб.