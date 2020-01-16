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Бавария начала переговоры с Шахтером

Бавария начала переговоры с Шахтером
12:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Мюнхенцы заинтересованы в подписании бразильского защитника.

Бавария нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с Шахтером, сообщает портал Goal.com.

Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает руководство "горняков", которое хочет выручить за своего футболиста около 30 млн евро.

Действующий контракт Додо с Шахтером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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Ранее сообщалось, что Бавария также заинтересована в подписании защитника Барселоны Нельсона Семеду.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Додо.
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